Після місцевих виборів політичний ландшафт України помітно зміниться (огляд преси)

Після 25 жовтня політичний ландшафт України помітно зміниться. Адже, як нагадують «Факти», завдяки децентралізації місцева влада отримала серйозні ресурси і повноваження. І саме за них скрізь – від столиці до самої глибинки – зараз йде запекла битва.

Про всі нюанси і тренди майбутніх місцевих виборів журналісти видання говорили з головою правління «Громадянської мережі «ОПОРА» Ольгою Айвазовською. Серед іншого вона зауважила, що до місцевої влади можуть потрапити сили, які лояльно ставляться до Росії і відмовляються називати російсько-український конфлікт збройним, не кажучи вже про те, щоб назвати його війною, оскільки така ж позиція зараз спостерігається в окремих групах українського суспільства.

Активістка важає, що питання проросійськості і антиукраїнськості не є дискурсом. Якщо, наприклад, якась політична група порушує Конституцію, то це питання не до її виборців, а безпосередньо до правоохоронної системи, яка лояльно до неї ставиться, і не помічає тих чи інших її випадів. «Правоохоронна система не підміняє інститут виборів, але вона зобов'язана реагувати на сепаратистські настрої, які мають ознаки державної зради», – наголошує Айвазовська.

Утім, на її думку, такої реакції зараз мало. «Очевидно, що будь-хто має шанс використовувати в своїх інтересах наші демократичні інститути, як це роблять Росія та інші країни. Демократія добре працює в ідеальній системі, а коли йдеться про гібридну агресію або будь-які зовнішні впливи, вона, в умовах неефективності правоохоронної системи, дуже вразлива», – наголошує активістка. Заголовок матеріалу – «Ольга Айвазовська: «Не можу стверджувати, що після місцевих виборів все піде за оптимістичнішим сценарієм».

Яким бачать шлях до реінтеграції, амністії та порозуміння з ОРДЛО громадські активісти, колишні полонені та переселенці, розповідає газета «День». Журналісти знайомлять з виданням, яке містить 78 задокументованих свідчень постраждалих та свідків порушень прав людини у Слов’янську, і яке називається «Місто, з якого почалася війна». Це документальний аналіз життя міста під час окупації, а згодом і після звільнення у 2014-2018 роках. Редактор видання Антон Удовенко каже, що досі при порушенні теми про майбутнє Донбасу місцеві жителі та внутрішньо переміщені особи не можуть досягнути порозуміння. Деякі з колишніх полонених вважають, що треба зачистити всю окуповану територію, тоді як ВПО різко на це реагують, бо їхні близькі з багатьох причин не можуть покинути ОРДЛО.

«У людей досі зберігається різне бачення на майбутнє цих територій і на їхнє повернення також. Вони не здатні самостійно побудувати спільну систему координат, а варіанта, який би їх задовольнив, ніхто не пропонує», – зауважує Удовенко. Відтак, на його думку, зараз вимальовуються три сценарії майбутнього Донбасу.

Перший – агресивний, це – завоювання з подальшим, так би мовити, зачищенням території. Його підтримують багато тих, хто зазнав катування чи постраждав від бойовиків. Другий – м’якший. Він зорієнтований на пошук діалогу, точок дотику і скасування блокади, яка зараз є, певне розблокування окупованих територій, щоб люди могли їздити до родичів в Україну... ну і Росію. Третій шлях – це введення тимчасових адміністрацій, миротворці на лінії розмежування, притягнення винних до відповідальності, амністія. Докладніше йдеться в статті «Донбас: точки дотику».

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Утім, як інформує газета «Україна молода», на окупованій території розгорівся медійний скандал. Окупаційна влада призначила головним редактором свого паперового рупора – газети «Донецька правда» російського блогера Олександра Жучковського.

Призначенням громадян Росії на ключові посади там нікого не здивуєш, пише далі газета. Але місцева журналістська братія обурилася, піднявши на гора «нетлінні скріни» Жучковського часів його сватання на співробітництво з українськими ЗМІ: «ДНР» не існує. Економіки «ДНР» немає. Всі підприємства розграбували і вивезли російські війська, які там є і регулярно везуть «вантаж 200».

Місцеві сепаратисти обурені, інформує далі газета. І зазначає, що, наприклад, телеграм-канал «Вольнодумець» вважає, що призначення Жучковського пролобіювали російські спецслужби після того, як не змогли вбудувати свого агента в українське медіаполе. На посаді редактора газети він може бути «законсервований» до відновлення на Донбасі українського контролю. І тоді з готовністю пред’явить свою «проукраїнську» позицію. Про це йдеться в публікації «Витязі» у шакалячій шкурі: окупанти нашпиговують Україну своїми «консервами».