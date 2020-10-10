Інтерв’ю для Радіо Свобода члена ЦВК, народного депутата попередніх скликань Юрія Мірошниченка присвячене не лише місцевим виборам в Україні. З них почали, бо голосування відбудеться вже 25 жовтня. Відкриті списки, як виборцям не заплутатися з бюлетенями, чи є управа на клонів серед кандидатів? Але до гостя з таким політ-бекграундом було чимало запитань, які не мають стосунку до цих виборів і ЦВК. Мірошниченко відповів, чи не зрікається він зараз того, що чотири роки був представником у Верховній Раді президента Віктора Януковича? Чи не шкодує про свої сльози в телеефірі після розстрілів на Майдані? І … чого він їв борщ на робочому місці у парламенті?