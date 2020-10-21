Послання президента: чи сказав Зеленський правду? | Свобода Live

Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. У програмі Свобода Live разом експертами з обговорюємо головні тези виступу Зеленського та аналізуємо, наскільки щирим був президент.

Учасники програми:

Олексій Гончарук, експрем’єр-міністр України;

Вікторія Сюмар, народний депутат України («Європейська солідарність»);

Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат України («Слуга народу»);

Сергій Щербина, головний редактор «РБК-Україна»;

Андрій Каракуц, голова ГО «Центр прикладних досліджень»;

Микола Давидюк, політолог.