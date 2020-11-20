У ДБР заперечили, що викликають учасників Революції гідності на допити з політичних мотивів

Державне бюро розслідувань викликало учасників Революції гідності на допит два тижні тому і скасувало виклик через епідемію COVID-19, стверджують у пресслужбі ДБР.

Також в установі заперечують, що виклики є політично обґрунтованими.

«Кримінальне провадження за статтею 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом Генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України доручено ДБР», – йдеться в повідомленні.

Згідно з позицією відомства, допити вказаних осіб як свідків мали на меті «забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування».

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«Виклики осіб на допити до ДБР скасовано у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, про що їх завчасно повідомлено. Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності. Підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів до Дня Гідності та Свободи є те, що допити скасовані ще два тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер», – заявляє ДБР.

Напередодні кілька осіб, які як політики і громадські діячі брали активну участь у подіях Революції гідності, повідомили у четвер про отримання повісток на допит у Державне бюро розслідувань в одній зі «справ Майдану». Серед тих, хто публічно заявив про отримання такої повістки, є екссекретар РНБО Олександр Турчинов, експрем’єр Арсеній Яценюк, ексдепутатка Тетяна Чорновол та ще декілька осіб.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.