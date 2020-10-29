Після отримання висновку Венеційської комісії комітет ВР вирішив рекомендувати депутатам ухвалити закон про референдум

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно отримав спільний висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум, повідомила у четвер пресслужба парламенту.

«Комітет на своєму засіданні розглянув зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, зокрема і ті, що були спрямовані на реалізацію окремих рекомендацій, висловлених у попередньо наданому Комітету спільному висновку Венеційської комісії. За результатами розгляду цього законопроєкту у другому читанні Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, проєкт Закону з реєстр. №3612 прийняти в другому читанні та в цілому», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі законопроект №3612 доопрацьовується у комітеті «з урахуванням зауважень, наданих до законопроекту Головним юридичним управлінням Апарату ВР України, а також рекомендацій, висловлених у спільному висновку Венеційської комісії та БДІПЛ, що раніше не були враховані комітетом».

У повідомленні вказано, що спільний висновок Венеційської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум був ухвалений на онлайн-засіданні 124-ї пленарної сесії Венеційської комісії 8-9 жовтня.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода народний депутат від «Слуги народу» та заступник голови парламентського комітету з питань місцевого замоврядування та організації державної влади Олександр Качура запевнив, що закон про референдум буде «однозначно проголосований» і це може статися вже до кінця року.

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.