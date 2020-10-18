У «Слузі народу» розповіли, коли Рада може ухвалити закон про референдум

Закон про референдум буде «однозначно проголосований» і це може статися вже до кінця 2020 року. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив народний депутат від «Слуги народу» та заступник голови парламентського комітету з питань місцевого замоврядування та організації державної влади Олександр Качура.

«Зараз Венеційська комісія висловила свої зауваження, ми вносимо необхідні зміни між першим та другим читанням, і на друге читання виносимо до зали. І, я думаю, що з наступного року народ України вже буде мати прямий інструмент народовладдя через референдум», – спрогнозував депутат.

На думку Качури, Верховна Рада 9-го скликання дещо затягнула з ухваленням цього законопроєкту, адже на початку роботи «слуги народу» обіцяли, що він буде проголосований одним із перших. Водночас депутат пояснює це тим, що над текстом документу увесь цей час намагалися ґрунтовно працювати.

«Це такий документ, якого за якістю, мабуть, ще не знав парламент. Не хочу нікого хвалити, але дійсно ми кожну статтю проходили , кожне слово і це сотні годин витрачених робочою групою», – розповів представник монобільшості.

За словами Качури, однією з норм вищезгаданого законопроєкту є те, що він зможе надати право українцям за результатами референдуму скасовувати закони.

«Тобто якщо закон, наприклад, про ринок землі, не влаштовує український народ, то можна буде це питання винести на референдум і скасувати його. І для цього не потрібно буде будь-яких додаткових рішень парламенту і будь-яких посадових осіб. Це дуже дискусійсне питання було, ми кілька разів з цього приводу збиралися, сварилися, обговорювали, потім знову сварилися, потім шукали компромісний варіант», – розповів Качура.

Згідно з Конституцією, народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом. Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

Окремих законів, які регулюють проведення референдуму, в Україні наразі немає.