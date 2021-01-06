ДБР підозрює експосадовця ЗСУ у завданні державі 3 млн гривень збитків під час будівництва казарм

Державне бюро розслідувань підозрює ексначальника Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у недбальстві, яке спричинило тяжкі наслідки. Про це ДБР повідомило 6 січня.

За повідомленням, колишньому службовцю повідомили про підозру слідчі територіального управління бюро в Полтаві.

«У 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у місті Бахмут Донецької області, підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість, завищуючи при цьому обсяги підрядних робіт, які фактично підприємства не виконували. У свою чергу, посадовець ЗСУ не перевірив фактичні обсяги та безпідставно підписав акти виконаних робіт. Внаслідок чого держава зазнала збитків на 3 мільйони гривень», – йдеться в заяві.

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Колишнього військовослужбовця підозрюють у «недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду». кваліфікація передбачає до семи років ув’язнення в разі визнання винним.

У ДБР зазначають, що в грудні 202 року слідчі повідомили про підозри керівникам трьох компаній-підрядників у зв’язку з цією справою.