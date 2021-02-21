Ляшко: дата прибуття вакцини відома, але є декілька перемінних

Дата прибуття вакцини від COVID-19 відома, але є декілька перемінних, повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Чернігівській області.

Він заявив, що вакцина надійде «найближчим часом».

«Дивіться, дата відома, але є декілька перемінних, які можуть повпливати. Для того, щоб не було ніяких потім нюансів, дату ми скажемо, як тільки вже будемо знати точно: ось літак приземляється в Борисполі, все, поїхали», – зазначив заступник міністра.

За його словами, якщо літак прибуде до 16:00, то вакцини розвозитимуть на наступний день.

«Якщо вже після 16:00, то є питання розмитнення, оформлення, розподілу кількості доз по кожній конкретній області і завантаження машин, які поїдуть», – сказав Ляшко.

Голова МОЗ Максим Степанов пізно ввечері 18 лютого повідомив, що вирушив до Індії за першою партією вакцини від COVID-19. 21 лютого він заявив, що першу партію вакцини AstraZeneca вже відвантажили.

Спочатку в МОЗ очікували, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого».