У лікарні Дніпра наразі найбільше тяжких хворих на COVID-19 від початку епідемії

У COVID-відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі наразі найбільше тяжких хворих з початку епідемії. Про це повідомив 22 березня генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За його даними, у лікарні наразі перебуває 110 пацієнтів із коронавірусною інфекцією – у тяжкому та вкрай тяжкому стані.

За його словами, спершу в реанімації обласної лікарні було шість ліжок для вкрай тяжких пацієнтів, потім – 15, зараз – 25. Усі вони зайняті. Двоє людей – на апаратах штучної вентиляції легень, розповів він.

«Реанімації Мечникова вже не витримують», – сказав лікар.

Ще трьох пацієнтів мають доправити в заклад найближчим часом.

Загалом на Дніпропетровщині майже 84 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Понад 72 тисячі пацієнтів одужали, понад 2 тисячі людей померли.

За останню добу в області виявили 455 нових випадків СOVID-19. Двоє людей померли.

Згідно з розподілом МОЗ України, станом на 22 березня Дніпропетровська область перебуває в «помаранчевій» карантинній зоні.