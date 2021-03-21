Голова МОДА анонсував посилення карантину в Миколаєві

Миколаїв посилює карантинні заходи, повідомив 21 березня голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
Як написав чиновник у своєму фейсбуці, відповідне рішення узвалили на позачерговому засіанні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА за участі мера обласного центру Олександра Сєнкевича.
Кім пояснив це зростанням захворюваності в місті, через яку воно наближається до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки.
«По одному із показників місто вже там – це кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 впродовж останніх семи днів на 100 тисяч населення – 101,15 (при допустимому не більше ніж 60 на 100 тисяч населення). З такими темпами інший показник буде подолано найближчими дням і ми увійдемо у «червону зону». Це завантаженість ліжок, забезпечених медичним киснем. На сьогодні - це 64,72% при допустимому – не більш як 65%», – констатував голова облдержадміністрації.
Відтак, за його словами, в Миколаєві з 1 години 24 березня до 4 квітня забороняються:
- робота закладів культури: кінотеатрів, театрів, концертних зал, музеїв
- робота торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
- ярмарки «вихідного дня»
- релігійні богослужіння, якщо на 10 квадратних метрів припадає більше одного відвідувача храму
- масові заходи (розважальні, спортивні, культурні, рекламні)
- присутність глядачів на спортивних змаганнях
- робота закладів харчування окрім як на винос
- групові заняття у спортивних та фітнес-залах
- робота кафе в автозаправочних станціях
Перукарні, салони краси можуть працювати за попереднім записом. Дитячі садочки працюватимуть, але школи після канікул повинні перейти на дистанційне навчання, як і всі бюджетні підприємства.
«Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи, окрім підприємств критичної інфраструктури. Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести «спеціальні години відвідування» для громадян похилого віку», – пише Кім.
Ринкам дозволено працювати до наступної неділі, але, як попередив оільник ОДА, в разі недотримання карантинних вимог вони також будуть закриті з 29 березня.
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«На цей момент обмеження стосуються лише міста Миколаєва, в разі погіршення ситуації в області будуть прийняті відповідні рішення», – підсумував він.
За добу 20 березня, за даними МОЗ, у Миколаївській області виявили 353 нових хворих на COVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 546 363 людини, 29 941 – померли.
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