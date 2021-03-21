Голова МОДА анонсував посилення карантину в Миколаєві

Миколаїв посилює карантинні заходи, повідомив 21 березня голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Як написав чиновник у своєму фейсбуці, відповідне рішення узвалили на позачерговому засіанні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА за участі мера обласного центру Олександра Сєнкевича.

Кім пояснив це зростанням захворюваності в місті, через яку воно наближається до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки.

«По одному із показників місто вже там – це кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 впродовж останніх семи днів на 100 тисяч населення – 101,15 (при допустимому не більше ніж 60 на 100 тисяч населення). З такими темпами інший показник буде подолано найближчими дням і ми увійдемо у «червону зону». Це завантаженість ліжок, забезпечених медичним киснем. На сьогодні - це 64,72% при допустимому – не більш як 65%», – констатував голова облдержадміністрації.

Відтак, за його словами, в Миколаєві з 1 години 24 березня до 4 квітня забороняються:

робота закладів культури: кінотеатрів, театрів, концертних зал, музеїв

робота торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії

ярмарки «вихідного дня»

релігійні богослужіння, якщо на 10 квадратних метрів припадає більше одного відвідувача храму

масові заходи (розважальні, спортивні, культурні, рекламні)

присутність глядачів на спортивних змаганнях

робота закладів харчування окрім як на винос

групові заняття у спортивних та фітнес-залах

робота кафе в автозаправочних станціях

Перукарні, салони краси можуть працювати за попереднім записом. Дитячі садочки працюватимуть, але школи після канікул повинні перейти на дистанційне навчання, як і всі бюджетні підприємства.

«Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи, окрім підприємств критичної інфраструктури. Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести «спеціальні години відвідування» для громадян похилого віку», – пише Кім.

Ринкам дозволено працювати до наступної неділі, але, як попередив оільник ОДА, в разі недотримання карантинних вимог вони також будуть закриті з 29 березня.

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«На цей момент обмеження стосуються лише міста Миколаєва, в разі погіршення ситуації в області будуть прийняті відповідні рішення», – підсумував він.

За добу 20 березня, за даними МОЗ, у Миколаївській області виявили 353 нових хворих на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 546 363 людини, 29 941 – померли.