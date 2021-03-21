На COVID-19 хворіють понад 2 тисячі військових ЗСУ – Медсили

Станом на 21 березня на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 2 064 військових Збройних сил України, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужало 17 312 осіб, летальних випадків 52. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 591 особа. За минулу добу зареєстровано 104 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 23 особи», – йдеться в повідомленні.

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За даними Медичних сил, з початку кампанії вакцинації першу дозу вакцини отримали 11 827 службовців ЗСУ, з 1 742 – військові медики. За добу 20 березня щепилися 463 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 546 363 людини, 29 941 – померли. За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 108 310 людей, із них одну дозу вакцини отримали 108 309 осіб.