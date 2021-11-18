Кличко: ексмер Києва Омельченко «в непростому стані» у лікарні з COVID-19

Колишній міський голова Києва, депутат Київради Олександр Омельченко госпіталізований через захворювання на коронавірусну інфекцію нового типу, повідомив 18 листопада на сесії столичної міськради мер Києва Віталій Кличко.

«На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко знаходиться зараз у лікарні, в такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання найскорішого та чекаємо знову у нашій залі», – сказав Кличко.

Олександрові Омельченку нині 83 роки, він очолював Київ майже 10 років – із 1996-го до 2006-го.

За добу 17 листопада у столиці діагностували 1 483 нові випадки захворювання на COVID-19, 47 хворих померли.