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Новини | Коронавірус

У Росії зафіксований новий рекорд смертності від COVID-19

Транспортування пацієнта в ковідній лікарні у Росії

Минулої доби, 17 листопада, в Росії від коронавірусної інфекції нового типу померла 1251 людина, повідомляє оперативний штаб у Москві. Це новий максимум із початку пандемії. Попередній рекорд було зафіксовано напередодні, 1247 померлих за добу. Загалом від COVID-19 за весь час пандемії померло 260335 осіб.

На ранок 18 листопада виявлено 37 374 нових випадків хвороби. Загальна кількість хворих сягнула 9 219 912.

Загалом у Росії провели 218,8 мільйона тестів на наявність COVID-19.

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