Стало відоме місце прощання з ексмером Омельченком

У понеділок, 29 листопада, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх) відбудеться прощання з ексмером Києва Олександром Омельченком, який помер напередодні, повідомила пресслужба КМДА.

«Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00», – йдеться в повідомленні.

У КМДА заявили, що на церемонії прощання на вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність «зеленого» COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту, експрес-тесту чи документа про одужання. До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості, вказали в столичній адміністрації.

Очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19. Останній місяць він перебував в лікарні.