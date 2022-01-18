Коронавірус: в Україні зробили ще майже 81 тисячу щеплень

В Україні минулої доби зробили 80 921 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей.

Загалом в Україні проведено понад 29 мільйонів щеплень.