В Україні виявили 8 558 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 17 січня виявили 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 811 дітей і 304 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 1 125 людей, зафіксоване 5 761 одужання, 188 людей померли.

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Найбільше нових випадків виявили в Києві (972) та на Львівщині (870).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли майже 3,8 мільйона людей, 98 549 людей померли.