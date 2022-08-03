Суд у Лівані дозволив поміченому раніше в Криму і затриманому судну із зерном покинути порт у Тріполі

Сирійське судно LAODICEA з, ймовірно, українським зерном може покинути ліванський порт Тріполі. Як повідомили проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії в посольстві України у Лівані, ввечері 3 серпня місцевий суд анулював колишні судові рішення, що забороняли LAODICEA покидати порт і проводити вивантаження зерна.

Посол України в Лівані Ігор Осташ зазначив, що це рішення стало несподіваним для українських дипломатів і свідчить про те, що сирійське судно вимушене «рятуватися втечею» після того, як українське посольство в Лівані звернуло увагу світової громадськості на факти вивезення зерна з окупованих територій півдня України.

«Ми практично зловили їх за руку, але, на жаль, рішення суду сьогодні надвечір нас дуже здивувало. Це рішення про анулювання всіх попередніх рішень і дозвіл корабля відійти до Сирії. Це означає, що вони просто тікають. Ганебно тікають із Лівану», – сказав Ігор Осташ.

В українському посольстві наголосили, що докази, зібрані українськими дипломатами у короткий термін, свідчать про те, що Росія через кримські порти вивозить зерно з окупованих українських територій. Після оприлюднення цих фактів іншим подібним суднам з українським зерном практично неможливо приховувати свої маршрути та вантажі, наголосив Ігор Осташ.

«Нам вдалося показати всьому світові, що це справді крадене зерно, і, очевидно, це стане попередженням для всіх, хто ще захоче повторити цей шлях», – наголосив український посол.

29 липня в ліванському порту Тріполі було затримане судно LAODICEA під сирійським прапором з вантажем, ймовірно, українського зерна, яке раніше журналісти проєкту Крим.Реалії помітили у морпорті Феодосії.

Посольство України в Лівані домоглося судової заборони для судна LAODICEA покидати порт Тріполі та вивантажувати борошно і ячмінь, які, за даними українських дипломатів, перевозили цим суховантажем.

Судно LAODICEA фігурує у кримінальному провадженні за ст. 332-1 КК України («Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України...»).

Дані проперебування судна LAODICEA в порту Тріполі підтверджує сайт Marine Traffic, що показує історію маршрутів та місцеперебування суден у реальному часі. Повідомляється, що суховантажне судно прибуло до Тріполі з турецького порту Ізмір.

Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до анексованого Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту та Сирії, часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російська влада публічно підтверджувала, що вивозять українське зерно з окупованих територій до анексованого Криму. Російський глава Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.