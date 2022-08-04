«Заохочує Росію до продовження крадіжок». У МЗС України розчаровані рішенням суду в Лівані щодо судна з зерном

Міністерство закордонних справ України заявляє, що розчароване рішенням суду в Тріполі (Ліван), яке зняло арешт із сирійського судна Laodicea з українським зерном.

«Рішення ліванського суду дозволяє судну Laodicea, яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Тріполі з вкраденим українським борошном і ячменем. Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера», – йдеться в заяві, оприлюдненій 4 серпня.

У МЗС наголосили, що, незважаючи на надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.

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«Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року. Українські поставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану. Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно й ячмінь за пільговою ціною», – йдеться в заяві.

У міністерстві закликали ліванську сторону скасувати рішення щодо зняття арешту із судна і вжити заходів задля запобігання подальшим спробам використовувати Ліван «для оборудок із краденими українськими зерновими».

Напередодні проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії в посольстві України у Лівані повідомили, що ввечері 3 серпня місцевий суд анулював колишні судові рішення, що забороняли сирійському судну залишати порт і проводити вивантаження зерна.

Посол України в Лівані Ігор Осташ зазначив, що це рішення стало несподіваним для українських дипломатів і свідчить про те, що сирійське судно вимушене «рятуватися втечею» після того, як українське посольство в Лівані звернуло увагу світової громадськості на факти вивезення зерна з окупованих територій півдня України.

Українська влада звинувачує Росію в розкраданні на окупованих територіях щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Частину, за даними журналістських розслідувань, потім доставляють до анексованого Криму, а звідти кораблями вивозять до Туреччини, Єгипту та Сирії, часто на кораблях, які ходять не під російськими прапорами.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Російська влада публічно підтверджувала, що вивозять українське зерно з окупованих територій до анексованого Криму. Російський глава Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.