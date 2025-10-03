У Генштабі повідомили про ураження об’єктів ППО у Воронезькій області Росії

Сили спеціальних операцій Збройних сил України уразили обʼєкти ППО на території Воронезької області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ 3 жовтня.

«Сили спеціальних операцій ЗС України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф «Лена» і трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що РЛС П-14Ф «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка у Воронезькій області РФ, а ТРЛК «Сопка-2» був елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Його уразили в селі Гармашівка, Воронезької області Росії.

У російському Міноборони ці втрати не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.