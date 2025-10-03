Удару по нафтовому підприємству в російському Орську завдали дрони СБУ – джерело

Далекобійні дрони Служби безпеки України уразили нафтопровідний завод «Орськнафтооргсинтез» у Орську 3 жовтня – про це Радіо Свобода повідомило джерело в спецслужбі.

За його даними, ударні далекобійні безпілотники центрального спеціального ордеру «А» СБУ вразили ціль у Орську, на відстані 1400 кілометрів від України.

«Бавовна» палала на нафтопереробному заводі «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області РФ. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність – 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут».





За даними джерела, на заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

«СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах нафтогазової промисловості РФ. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Раніше стало відомо, що місто Орськ, розташоване в Оренбурзькій області Росії на кордоні з Казахстаном, зазнало атаки дронів. За даними українського телеграм-каналу Exilenova+, ціллю удару було підприємство «Орськнафтооргсинтез», його проєктна потужність з переробки нафти становить близько 6,6 мільйона тонн на рік.



