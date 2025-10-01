У Ярославлі сталася пожежа на одному з найбільших російських НПЗ

У російському місті Ярославлі вночі 1 жовтня загорівся нафтопереробний завод «Ярославнафтаоргсинтез», який належить компанії «Славнефть». Російські телеграм-канали, в тому числі Astra, публікують кадри пожежі на підприємстві.

Влада Ярославської області підтверджує факт пожежі на одному з НПЗ, але не стали уточнювати його назву. Очільник регіону Михайло Євраєв твердить, що причина пожежі — техногенна, а не удар дронів.

«Жителі були стурбовані тим, що це міг бути результат ворожої атаки безпілотників. Але те, що сталося, з цим ніяк не пов’язане. Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було», – написав губернатор у соцмережах.

«Ярославнафтаоргсинтез» – п'ятий за потужністю нафтопереробний завод у Росії.

По російських НПЗ регулярно завдають ударів українські безпілотники. Через атаки дронів підприємства частково або повністю зупиняють роботу, це спричиняє дефіцит палива і зростання цін на нього.