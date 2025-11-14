Кількість поранених через удар Росії в Чорноморську зросла до 10, серед них дитина – ДСНС

В ході атаки на Одещину Росія вночі на 14 листопада поцілила біля місцевого ринку в Чорноморську, заявила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок атаки загинули 2 людини, за попередньою інформацією постраждали 10 осіб, з них 1 дитина. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували», – повідомляє відомство.

За даними служби, удар знищив два автомобілі, ще 13 зазнали пошкоджень. Також пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Раніше голова Одеської області повідомляв про сімох загиблих і двох загиблих у Чорноморську внаслідок російської атаки.

До того місцева влада повідомила, що Одещина вночі зазнала атаки російських дронів – було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



