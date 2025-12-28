В Італії затримали засновника організацій, які фінансували «Хамас» під виглядом благодійності

Італійські правоохоронці затримали сімох членів організацій допомоги палестинцям у Газі, які підозрюються в тому, що під виглядом благодійності вони фінансували військове крило угруповання «Хамас», повідомляє газета Corriere della Sera з посиланням на слідчих.

За даними слідства, йдеться про генуезьке та міланське відділення «Благодійної асоціації солідарності з палестинським народом» та міланську асоціацію «Золотий купол», якими керував імам Мохаммад Аннун. Слідчі вважають його членом закордонного підрозділу «Хамасу» та головою італійського осередку організації.

Аннуна звинуватили в тому, що він спрямовував «значну частину» (понад 71%) коштів, зібраних під виглядом гуманітарної допомоги палестинському населенню, на пряме фінансування «Хамасу». Крім того, починаючи з 2001 року (і особливо активно після 7 жовтня 2023 року, коли бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль), він брав участь у «прямій чи непрямій передачі» бойовому крилу «Хамасу» грошей на суму 7,3 мільйонів євро з фондів, призначених для потреб цивільного населення Гази, вважає слідство.

Гроші використовувалися, зокрема, для фінансування дій «Хамасу» «на землі», а також призначалися безпосередньо для функціонерів угруповання. Серед одержувачів, за версією слідства, був Усама Аль-Ісаві, колишній міністр уряду «Хамасу» в Газі.

Загалом у цій справі звинувачуються дев’ять осіб, серед яких співробітники та представники організацій у Флоренції та Тоскані, а також сам Аль-Ісаві. Їм інкримінують участь у асоціації з метою міжнародного тероризму чи підриву демократичного ладу. Семеро фігурантів, включно з Мохаммадом Аннуном, затримані, двоє поки що перебувають на волі.



