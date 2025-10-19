Угруповання «Хамас» передало Ізраїлю тіла ще двох заручників із Сектора Гази

Палестинське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та Євросоюзі, передало представникам Червоного Хреста тіла двох ізраїльських заручників. Про це у ніч на 19 жовтня, повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Один із загиблих – Ронен Енгель, убитий 7 жовтня 2023 року при нападі на кібуц Нір-Оз. Він помер, захищаючи сім’ю. Його дружина та дві дочки були захоплені в заручники та звільнені в листопаді того ж року.

Другий упізнаний – 30-річний громадянин Таїланду Сонтай Окарасра. Його вбили в кібуці Беері 7 жовтня 2023 року, а тіло вивезли до Гази. Смерть Окарасри була офіційно підтверджена ізраїльськими військовими в травні 2024 року.

19 жовтня в Ізраїлі попрощалися із захопленим у заручники непальцем Біпіном Джоші. Його викрали з кібуца Алумім, де він вивчав сільське господарство. Його вбили в полоні у перші місяці війни в Газі.

Крім того, пройшла церемонія прощання із 35-річним Уріелем Барухом. Про його смерть стало відомо через 172 дні після викрадення.

За умовами угоди про припинення вогню «Хамас» має повернути Ізраїлю 28 тіл загиблих. З початку передачі останків із Гази угруповання повернуло 13 тіл.