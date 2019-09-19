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19 Вересень 2019, Київ 22:44
Новини | Політика

Під офісом Зеленського відбувся протест проти «формули Штайнмаєра»

Під час акції з вимогою до президента України Володимира Зеленського не підписувати капітуляційних угод із Росією, й не погоджуватися на так звану «формулу Штайнмаєра». Київ, 19 вересня 2019 року

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У центрі Києві під Офісом президента України ввечері 19 вересня відбулася акція із закликом до Володимира Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за так званою «формулою Штайнмаєра».

Київ, 19 вересня 2019 року
Київ, 19 вересня 2019 року

Кількасот людей протестували під гаслом «Нормандська змова – державна зрада», не використовуючи будь-якої партійної символіки.

Під час акції під Офісом президента. Київ, 19 вересня 2019 року
Під час акції під Офісом президента. Київ, 19 вересня 2019 року

Мітингувальники побоюються, що реалізація «формули Штайнмаєра» призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори відбудуться «під дулами російських автоматів».

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Президент України Володимир Зеленський заявив раніше цього місяця, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, і закон набирає чинності постійно.

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