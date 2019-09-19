Під офісом Зеленського відбувся протест проти «формули Штайнмаєра»

У центрі Києві під Офісом президента України ввечері 19 вересня відбулася акція із закликом до Володимира Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за так званою «формулою Штайнмаєра».

Кількасот людей протестували під гаслом «Нормандська змова – державна зрада», не використовуючи будь-якої партійної символіки.

Мітингувальники побоюються, що реалізація «формули Штайнмаєра» призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори відбудуться «під дулами російських автоматів».

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше цього місяця, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, і закон набирає чинності постійно.