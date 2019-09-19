У Запоріжжі протестували проти «формули Штайнмаєра»

У Запоріжжі на майдані Героїв революції 19 вересня відбулася акція, учасники якої протестували «формули Штайнмаєра». Активісти вимагали укладення будь-яких угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі винятково на українських умовах. Учасники протесту принесли з собою національні прапори та прапори Запоріжжя.

«Запоріжжя є прифронтовою областю, тому ми вимагаємо, щоб не впроваджувався «план Штайнмаєра», тому що відвід військ від Маріуполя, Станиці Луганської призведе до того, що якщо Росія не виконає свої обв’язки, що вона скоріш за все зробить, ми отримаємо те, що Запоріжжя перетвориться на зону бойових дій, від Маріуполя до Бердянська десь приблизно 300 кілометрів. І Запоріжжя стане вже прифронтовою зоною, наші міста можуть перетворитися на подібні до Донецької, Луганської областей. Це може спровокувати і хвилю підйому сепаратистів, що буде ще гірше», – розповів один із організаторів акції Олександр Хренов.

Акція з аналогічними вимогами відбулася в Києві під стінами Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше цього місяця, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, і закон набирає чинності постійно.