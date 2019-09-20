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20 Вересень 2019, Київ 21:42
Новини | Політика

Пристайко вдруге за два дні поговорив із главою МЗС Німеччини – посол

Вадим Пристайко (на фото), за словами Андрія Мельника, обговорював із Гейко Маасом нормандський процес

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко провів телефонну розмову з німецьким колегою Гейко Маасом, повідомив посол України і Німеччині Андрій Мельник.

Він утонив, що це друга бесіда голів дипломатичних відомств за останні два дні.

«За допомогою наших німецьких друзів глава МЗС України усіма силами намагається зрушити з мертвої точки Нормандський процес», – прокоментував Мельник.

20 вересня сам Пристайко заявив у інтерв’ю виданню «Європейська правда», що радники лідерів країн «нормандської четвірки» погодили не «формулу Штайнмаєра», а «інше чітке формулювання».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

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Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

Навіщо Путіну мирні ініціативи Зеленського по Донбасу?
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Навіщо Путіну мирні ініціативи Зеленського по Донбасу?

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