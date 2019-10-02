(Друкуємо мовою оригіналу)

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что условие местных выборов в ОРДЛО – это восстановление контроля над украинско-российской границей. И одновременно с этим – подтвердил, что Украина идет на «формулу Штайнмайера».

Контроль над границей ей противоречит?

Нет, потому что в самой формуле Штайнмайера – а сегодня мы наконец-то имеем ее текст, до сих пор это был некий устный пересказ – о контроле над границей ничего не сказано. В ней лишь устанавливается связь между законом об особом порядке самоуправления – и признанием выборов демократичными. Поэтому, судя из нынешнего заявления Зеленского, Украина перед всей этой «операцией» будет требовать выхода на государственную границу. По крайней мере, президент это четко произнес.

«Если мы хотим, чтобы выборы прошли в соответствии с законодательством Украины, то понимаем, что не должно быть пулеметов. Граница должна быть нашей», – сказал Владимир Зеленский, и, отвечая на другой вопрос, добавил: «Все это нужно прописывать. Если там кто-то будет, выборов не будет, вы же понимаете».

То, что озвучено по границе, – позиция только Зеленского, или на этот счет уже есть какие-то договоренности с Путиным?

Непонятно. Подконтрольные России силы после брифинга Зеленского сделали заявление, которое не только отрицает согласие отдать границу, но и вообще всю формулу Штайнмайера – опровергает.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией», – заявили подконтрольные России группировки «ЛДНР» и добавили, что «никакого контроля над границей киевская власть не получит».

Это значит, что главари группировок выступили против формулы Штайнмайера, ведь она говорит о возврате оккупированных территорий в Украину. Иначе – у кого же боевики просят особый статус?

Также, из их заявлений можно сделать вывод, что разоружать так называемую «народную милицию» они не собираются.

Реинтеграция или признание «республик»? Что говорят в «Слуге народа»

Согласно тому документу, который подписал Леонид Кучма, выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей должны проходить согласно украинскому законодательству. А президент Владимир Зеленский заявил, что когда там будут проводиться выборы, то эти территории уже не будут оккупированными. Подконтрольные России силы, как видим, говорят обратное.

Глава парламентского комитета иностранных дел от «Слуги народа» Богдан Яременко о заявлених «ЛДНР» говори: это блеф и игра. Украина ведет переговоры с Россией, и нет другой стороны переговоров, кроме России.

Тем временем, письма Мартину Сайдику о принятии «формулы Штайнмайера» подписаны не только представителями Украины и России, но и также представителями группировок.

А что с самими выборами?

В «формуле Штайнмайера» говориться, что закон «об особом статусе» будет действовать после выводов ОБСЕ о качестве проведения выборов.

Сможет ли ОБСЕ провести полноценное наблюдение за выборами на неподконтрольной территории Донбасса? Сейчас в докладах мониторинговой миссии часто говорится о том, что патрули ОБСЕ не допускают в те или иные районы. Насколько полноценной может быть оценка потенциальных выборов в ситуации, если и в момент выборов отдельные районы оккупированных территорий будут для ОБСЕ закрыты?

Также возникает вопрос о голосовании переселенцев – людей, которые зарегистрированы на неподконтрольных территориях, но живут в других городах Украины. Смогут ли они принять участие в голосовании, и насколько безопасным может быть это для них?

Зачем разводить войска?

Минский протокол о том, чтобы отводить войска от линии разграничения, не говорит ни слова. Но было отельное рамочное решение трехсторонней контактной группы развести войска на 3 участках. Это решение обосновывалось тем, что войска должны отойти на расстояния, чтобы не было возможности использовать стрелковое вооружение. Но его оппоненты утверждают, что, наоборот, развод создает опасную серую зону там, где ее раньше не было.

И еще вопросы, которые остались

После брифинга Владимира Зеленского на улицы вышли его оппоненты с митингами. Они протестуют против «капитуляции» и акцентируют на том, что перед выборами в ОРДЛО должна быть выполнена составляющая безопасности. Почему же они вышли, если Зеленский пообещал восстановить контроль над границей? Об этом мы их еще спросим, но важно и то, что вопрос границы президент затронул аж на 7-й минуте пресс-конференции – и вроде бы как случайно. На первое место он вынес все ту же формулу Штайнмайера, в которой – и сам Зеленский на этом акцентировал – «ничего такого» и «всего два предложения».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).