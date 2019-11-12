Росія закликає Україну продовжити дію закону про особливий статус Донбасу

Росія закликає українську владу продовжити закон про особливий статус Донбасу, схвалений у 2014 році, цитують російські інформагенції заяву представника Росії в Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова.

«Російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону про особливий статус Донбасу. Це закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областей». Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації формули Штайнмаєра. А надалі – узгодити ці поправки в контактній групі», – сказав Гризлов.

Раніше Верховна Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до кінця 2019 року. Документ передбачає, що закон набере чинності після виконання умов, однією з яких є виведення незаконних формувань із цих територій.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевняв, що влада напише новий закон про «особливий статус Донбасу» в співпраці з «усім українським суспільством», і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.