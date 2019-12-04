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04 грудня 2019, Київ 20:52
Новини | Політика

СБУ: обшуки відбувалися в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком

Обшуки в будинку, де розташований офіс Медведчука, Київ, 4 грудня 2019 року

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У Києві відбувалися обшуки в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої із народним депутатом від «Опозиційної платформи – За життя» Віктором Медведчуком, повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська у Facebook.

СБУ у своєму релізі розповіла, що задокументувала «протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом». За даними служби, компанія проводила негласні заходи, що обмежують права і свободи людини – «роздруківки телефонних з’єднань та дані із закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду».

Кримінальне провадження відкрите за статтями про порушення недоторканності приватного життя, несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Одному із співзасновників детективного агентства повідомили підозру.

4 грудня депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ренат Кузьмін повідомив, що прийшов у будинок, де розташований офіс його колеги по партії Віктора Медведчука, але двері йому відчинили «озброєні автоматами люди з написами на грудях «СБУ».

Речниця Служби безпеки України наголосила, що слідчі дії відбуваються в іншому приміщенні та не мають стосунку до Медведчука.

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