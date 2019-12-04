В СБУ заперечили повідомлення з «ОПЗЖ» про обшуки в офісі Медведчука

У Службі безпеки України заперечили повідомлення від народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна, що в офіс голови політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві з обшуком прийшли співробітники спецслужби.

«Слідчі дії відбуваються в іншому приміщені і стосунку до політика не мають», – написала Гітлянська у фейсбуці.

Вона не уточнила у якій справі і стосовно його тривають слідчі дії.

Раніше сьогодні депутат від «ОПЗЖ» Ренат Кузьмін телеканалу «112 Україна» заявив, що прийшов у середу в будинок, де розташований офіс його колеги по партії Віктора Медведчука, але двері йому відчинили «озброєні автоматами люди, з написами на грудях «СБУ».