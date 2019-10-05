Депутат Медведчук взяв собі в помічники поліцейських-охоронців та співзасновника «Шторму» 

Голова політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медвечдук взяв собі в помічники на громадських засадах, як мінімум, 13 нинішніх та колишніх співробітників Управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Києві та одного зі співзасновників «Детективної охоронної компанії «Шторм», яка раніше перешкоджала журналістам «Схем» (спільного проекту «Радіо Свобода» та UA:Перший) і «Наших грошей». Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Сам Медведчук «нічого поганого у цьому не бачить». Каже, що, наприклад, Мартинова обирав за критеріями «допомоги виконання функцій народного депутата». Однак, назвати ці функції не захотів.

«А це вже торкається мого питання і питань, які я ставлю перед помічниками», – відповів він.

На повторні численні запитання Радіо Свобода про конкретні функції Мартинова та решти помічників з управління поліції депутат Медведчук так і не відповів.

– Ці люди допомагають мені виконувати обов’язки народного депутата.

– Так як саме?

– Дякую!

– Так як саме вони допомагають?

– Саме таким чином вони і допомагають.

Радіо Свобода також вдалося поспілкуватися з одним із помічників депутата Медведчука на громадських засадах Олегом Ягольником, який є молодшим інспектором Управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Києві.

– А від кого саме ви його (Віктора Медведчука – ​ред.) тут (у стінах Верховної Ради – ​ред.) охороняєте?

– Я не охороняю.

– Але ж ви охоронець.

– Зайшов. Щас вийду.

– Але ваша присутність. Чим ви саме займаєтесь? Ваші функції які?

– Я його супроводжую.

– Тобто ви його охоронець?

– Так, я ж сказав, що я його охоронець

– А від кого ви його тут в стінах Верховної Ради охороняєте?

– Я не охороняю.

– Але ви охоронець?

– Так. Я його супроводжую. Зараз вийду.

– Добре. Але що у ваші функції входить як охоронця?

– Охороняти його.

– Знову ж питання: від кого в стінах Верховної Ради ви його охороняєте?

– Дякую вам, – відповів Ягольник та попрямував у бік спецвиходу, до якого журналісти не мають доступу.

Окрім представників охоронної сфери серед помічників депутата Медведчука також є його прес-секретар, Олег Бабанін.

Водночас колишній керівник «Детективної охоронної компанії «Шторм», яка почала охороняти кума Путіна ще до його обрання депутатом 9-го скликання, Віктор Чорний пройшов цього року до Верховної Ради як депутат.

Серед його помічників на громадських засадах також є представники «Шторму». Наприклад, один з її співзасновників Іван Бойченко.

Сам Чорний стверджує, що їх серед його помічників близько п`яти і всі вони екс-працівники МВС та СБУ.

«Детективна охоронна компанія «Шторм» (раніше «Сварог») має чотирьох засновників. Окрім Віктора Чорного, це Іван Бойченко, Костянтин Іванов та Андрій Мартинов.

Саме її представники восени 2017-го напали на знімальну групу «Схем», яка намагалася зафіксувати прямі перельоти Віктора Медведчука до Росії.

Ще пізніше – навесні 2019-го – «штормівці» Чорного протягом чотирьох годин утримували в лісі журналістів «Наших грошей», які намагалися зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч із маєтком Медведчука.

Окрім того, журналісти проекту «Bihus.info» виявили, що представники «Шторму» перекрили доступ до Дніпра, облаштували на Трухановому острові у Києві базу.