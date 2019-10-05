Представники фірми, що охороняє Медведчука, стали помічниками народних депутатів від ОПЗЖ

Народні депутати від «Опозиційної платформи – «За життя» Віктор Медведчук та Віктор Чорний взяли собі в помічники представників «Детективної охоронної компанії «Шторм», яка раніше перешкоджала журналістам «Схем» (спільного проекту «Радіо Свобода» та UA:Перший) і «Наших грошей». Це виявили журналісти проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Так, серед помічників Віктора Медведчука є співзасновник «Шторму» Андрій Мартинов.

Сам депутат «нічого поганого у цьому не бачить». Каже обирав його за критеріями «допомоги виконання функцій народного депутата», утім, яких саме, уточнити не захотів.

«А це вже торкається мого питання і питань, які я ставлю перед помічниками», – відповів Медведчук Радіо Свобода.

Інший співзасновник «Шторму» – Іван Бойченко, – опинився серед помічників свого бізнес-партнера, а нині депутата від ОПЗЖ Віктора Чорного.

«Полковник міліції. Очолював підрозділ з питань боротьби з організованою злочинністю. Я дуже задоволений, що він згодився бути моїм помічником», – розповів Чорний Радіо Свобода.

За словами Чорного, Бойченко як помічник має допомогти йому побороти корупцію. Тому серед його завдань – збір інформації про неї .

Окрім Бойченка серед помічників Чорного є Олег Вознюк. У декларації його цивільної дружини Тетяни Овсюк прямо вказано: він – співробітник «Шторму». І у 2017 році заробив у ньому майже 13,5 тисяч гривень «гонорарів та інших виплат», а в 2018-му – 3,5 тисячі.

Ще майже 12 тисяч гривень гонорарів у 2018-му дала йому робота в «Захисних Редутах» і трохи більше 4 тисяч – в «Охоронній компанії «Гарант охорони».

Першу очолює Юрій Мельніченко, другу – Володимир Ушаков. Обоє, як і сам Вознюк, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, є помічниками депутата Чорного.

«Олег Вознюк? Це Ваш знайомий якийсь? – здивовано відповів Чорний, почувши це ім`я.

На уточнення від Радіо Свобода, що він – серед його помічників, депутат відповів: «Ну, можливо».

Загалом, за словами Чорного, серед його помічників є «близько п`яти» співробітників «Шторму», які колись працювали в МВС та СБУ.

«Детективна охоронна компанія «Шторм» (раніше «Сварог») має чотирьох засновників. Окрім Віктора Чорного, це Іван Бойченко, Костянтин Іванов та Андрій Мартинов.

Саме її представники восени 2017-го напали на знімальну групу «Схем», яка намагалася зафіксувати прямі перельоти Віктора Медведчука до Росії.

Ще пізніше – навесні 2019-го – «штормівці» Чорного протягом чотирьох годин утримували в лісі журналістів «Наших грошей», які намагалися зняти з квадрокоптера територію державних дач поруч із маєтком Медведчука.

Окрім того, журналісти проекту «Bihus.info» виявили, що представники «Шторму» перекрили доступ до Дніпра, облаштували на Трухановому острові у Києві базу.