Соратника Медведчука допитали в СБУ як свідка у справі про тероризм

Власника телеканалів «112 Україна» і NewsOne, соратника проросійського політика Віктора Медведчука, народного депутата від «ОПЗЖ» Тараса Козака 3 жовтня допитали в Службі безпеки України.

Як підтвердила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська, Козака допитали як свідка у провадженні, відкритому за статтями про «тероризм», «фінансування тероризму» і «легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом».

Повідомлення в російських ЗМІ, які написали про «висунення обвинувачень» Козаку, Гітлянська назвала фейком, оскільки він – народний депутат і на висування йому обвинувачень поки що потрібна згода парламенту.

Сам депутат в ефірі «112 Україна» підтвердив, що був на допиті в СБУ у справі про тероризм.

«Це для мене було сьогодні новиною», – заявив він і додав, що підозр йому не висували.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки й оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

26 вересня Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Представники телеканалу оскаржили рішення в Окружному адміністративному суді Києва.

2 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення попросила Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію телеканалу NewsOne.

В установі нагадали, що раніше NewsOne просив суд визнати протиправним та скасувати рішення Нацради про призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу на предмет дотримання вимог закону України «Про інформацію». Також суд просили скасувати результати цієї перевірки.

Канали «112 Україна», NewsOne та Zik належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір», голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».