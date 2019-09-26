Нацрада не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна»

Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Відповідне рішення рада ухвалила на засіданні 26 вересня.

Член Нацради Сергій Костинський зазначив, що телеканал порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.

У продовженні ліцензії телеканалу відмовили, бо він не усунув порушення з 2014 року, заявили у Нацраді.

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На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним та зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться.

«Канал продовжує мовлення і доступний для своїх глядачів на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті», – мовиться у повідомленні.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.