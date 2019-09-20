NewsOne позивається до Окружного суду щодо результатів перевірки Нацради

Компанія «Новини 24 години», яка мовить під логотипом NewsOne звернулася до Окружного адміністративного суду з позовом, у якому вимагає скасувати рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення про результати позапланової перевірки каналу.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 9 грудня підготовче засідання у справі щодо скасування результатів позапланової виїзної перевірки NewsOne», – повідомляє пресслужба суду.

Йдеться про висновки Нацради за результатами перевірки 5 вересня 2019 року. Тоді регулятор ухвалив звернутися до суду щодо припинення ліцензії товариства «Новини 24 години», до якого входить телеканал NewsOne.

Читайте також: Нацрада проти «112 Україна»: апеляційний суд не задовольнив вимогу каналу

Це рішення Нацрада обґрунтувала фактами «розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті в ефірі каналу».​

Телеканал «Ньюзван», як і канали «112 Україна», а пізніше і «Zik», протягом кінця минулого і нинішнього років купив Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу «NewsOne» через спершу озвучений, але потім скасований намір провести телеміст із російським телеканалом «Россия-24».

А низка організацій правого спрямування провела 8 липня акції протесту під будівлею офісу президента України і самого телеканалу з вимогою закрити «NewsOne».