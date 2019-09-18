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18 Вересень 2019, Київ 13:07
Новини | Політика

Парламентські слухання щодо безпеки діяльності журналістів відбудуться 6 листопада – постанова

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Верховна Рада України ухвалила постанову про проведення парламентських слухань на тему «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення». За рішення провести такі слухання 6 листопада проголосували 335 із 399 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою, зокрема, передбачається, що уряд до 28 жовтня має підготувати і подати до парламенту аналітичні матеріали і пропозиції щодо слухань, а також визначити доповідача.

Пропонується запросити для участі в слуханнях представників громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців, експертів, а також журналістів.

У пояснювальній записці до проекту постанови йдеться, що за минулий рік правоохоронці розпочали досудове розслідування 258 кримінальних проваджень за злочинами, пов’язаними з перешкоджанням професійній журналістській діяльності, але до суду було передано лише 26 справ.

За минулий місяць проект «Барометр свободи слова» Інституту масової інформації зафіксував 29 випадків порушень прав журналістів.

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