Олесь Шевченко: «Варто пам'ятати – ворог не тільки на кордоні» (огляд преси)

Як українцям у сьогоднішніх умовах зберегти незалежність, які механізми цивілізованої відсічі гібридній війні? Про це розмірковує автор статті в «Голосі України» Олесь Шевченко. Він наголошує, що ворог підступний, досвідчений і матеріально сильніший. Росія розташувала перед кордоном України готові до наступу оснащені найсучаснішою зброєю дивізії. Вона перекинула із багатьох країн в Україну – як об'єкт №1 свого імперського зацікавлення – найпрофесійніші кадри таємних спецслужб, шалені гроші на утримання своєї агентури в Україні в усіх державних, приватних та громадських структурах. І тому найперше, що українці мають вирішити, – кому довірити стояти на сторожі рубежів нації. Відповідь проста – досвідченій, освіченій, мудрій патріотичній владі. Однак ворог застосував найсучасніші технології використання телевізії для одурманювання споживачів, і його успішний експеримент стане тепер предметом вивчення на факультетах політологів у цілому світі. Тому варто пам'ятати: ворог не тільки на кордоні, ворог у кожній українській оселі у вигляді загарбаного ним інформаційного простору української нації, наголошує голова Київського товариства політв'язнів та репресованих Олесь Шевченко.

Віцеспікер парламенту має переважно церемоніальні позиції. Тому ми відмовилися від цієї посади, пояснює в «Газеті по-українськи» заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин. «Нас цікавлять не політичні, а професійні посади», – наголосив він. Видання пише, що у партії «Слуга народу», яка має більшість у парламенті, найімовірніше запропонують спікером Дмитра Разумкова, його першим заступником –Руслана Стефанчука. «Батьківщина» теж може отримати крісло віцеспікера, зазначає видання. Якщо всі відмовляться – у президії можуть бути й троє представників від «Слуги». Щодо Вакарчука, то він та його «Голос» не хочуть йти в опозицію. Переговори зі «Слугою народу» в них ще тривають, інформує політтехнолог Олексій Голобуцький. Можуть приєднатися до більшості й отримати міністерські посади в Кабміні. Якщо протиріччя в президентській партії будуть настільки серйозні, що вона потребуватиме голосів зі сторони.

Українцям необхідно розвивати культурну, історичну, мовну, національну ідентичність. Без цього немає потреби будувати незалежну Україну. Можна просто завершити війну і стати частиною Росії, наголошує в «Газеті по-українськи» публіцист Віталій Портников. Він вважає, що зараз найбільшою загрозою для України є самі українці. Для частини народу ідентичність не має цінності порівняно з добробутом. Це гальмує розбудову України. Кожне голосування за популістів віддаляє можливість утворення справді незалежної, суверенної, успішної країни. Сьогоднішні 40-річні втратили шанс побачити таку країну. Можливо, пощастить 10-річним. Залежить від того, як голосуватимуть їхні батьки, зазначає публіцист. Він переконує, що Україна залишається типовим пострадянським політичним утворенням. Її громадяни досі заражені патерналізмом. Щоб змінити це, треба провести радикальні економічні реформи. Тоді в Україні утвориться клас власників, яким є що втрачати. Сьогодні більшість населення нічим не володіє. Такі люди не можуть будувати державу. Їм нічого захищати. Без економічних змін Україна може залишитись країною третього світу з бідним і безвідповідальним населенням.