Це буде великим провалом Офісу президента – Яковенко про ідею російськомовного каналу (огляд преси)

Газета «День» коментує народжену в Офісі президента ідею про створення в Україні всесвітнього російськомовного каналу. У статті «Навіщо Україні потрібен російськомовний телеканал і яким він має бути?» видання публікує статтю історика і політичного консультанта Олени Галкіної, яка схвально ставиться до ініціативи Банкової. Вона вважає, що єдина дорога боротьби з пропагандою Кремля – створення і трансляція альтернативної ідеології, картини світу на основі цінностей гуманізму і освіти. Агресивна концепція «русского мира», взята на озброєння режимом Путіна, містить в собі можливості для переформатування в не менш ефективну зброю для боротьби з імперською ідеєю. Її сила – в ідеологічній і організаційній слабкості України, в недалекоглядній відмові працювати в російськомовному інформаційному полі, використовуючи весь гуманістичний потенціал російськомовної культури, доступний кожному українцю. Україна сама зробила себе заручницею маніпуляцій Кремля, який будує свій «русский мир» на тому, що ексклюзивними правами на російську культуру володіє держава Росія, зауважує автор статті.

Інші експерти газети «День» не погоджуються з Оленою Галкіною. Так, опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко пише, що ті, вкрай мізерні відомості про те, яким бачать майбутній канал в Офісі президента Зеленського, дозволяють йому стверджувати: такий канал Україні не потрібен. Оскільки, якщо підтвердиться задум створити переважно розважальний канал із використанням безкоштовного контенту інших українських телеканалів, то це буде великим провалом адміністрації нового президента й великим дарунком для російського телевізора, а всі соловйови з кисельовими й інші захарови й симоньян отримають чудовий привід для тицькання пальцями й знущального гигикання. На тему того, що ось прийшов шоумен і клоун та вирішив перемогти Росію за допомогою шоу й клоунади. Публікація називається «Як Україні стати ціннісною альтернативою путінському «русскому миру».

А в статті «Телетюрма народів» дописувачка «Дня» журналістка Лариса Волошина також не погоджується з тим, що Україна може проспонсорувати державним коштом розважальний телеканал, на якому російськомовні серіали, гумористичні програми будуть розбавлені новинними блоками. Більше скидається на спроби оплатити державним коштом російськомовний розважальний контент, зробивши з нього «продукт національного значення». Як виведення умовних «Сватів» на міжнародний рівень допоможе боротьбі з російською інформаційною агресією, при цьому не пояснюється. До того ж журналістка не радить забувати, що і КісельовТБ, і серіали про дружбу між народами – всі вони транслюють ключову тезу «русского мира», згідно з якою українці і росіяни – один народ, який був розділений внаслідок руйнації Радянського Союзу. Україна тепер самотужки буде сплачувати за російський пропагандистський контент? – запитує авторка. Все це нагадує їй обов’язок родини страченого сплатити за роботу катові. «Навіщо українцям, які нині перебувають у процесах націотворення, спиратися на російсько-імперський фундамент, якщо є своя культурна парадигма? Жива і неповторна. Може, для того, щоб українська нація ніколи не була створена, а державність відновлена» – запитує Волошина.

Державне бюро розслідувань відкрило 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує попередній президент Петро Порошенко. Більшість – за заявами Андрія Портнова, заступника глави адміністрації президента Януковича. «Це політична гра. Директор ДБР Роман Труба вислужується перед новою владою. Хоче, щоб його лишили на посаді. Слідство затягуватимуть, наголошує в «Газеті по-українськи» журналіст Олекса Шалайський. Якщо вони вважають, що Порошенко стояв на вершині піраміди, то перед тим мали би допитати сотню людей. А коли одразу викликають на допити головного фігуранта – це стовідсотковий піар, переконаний журналіст. Портнов намагається показати новому керівництву, що може бути корисний. Якщо Порошенка поведуть до в’язниці у найближчі півтора року, значить – влада будує диктатуру. Вийдуть протестувати на вулицю навіть ті, хто не в захваті від Петра Олексійовича, попереджає експерт. Заголовок статті – «Професіоналізм має перемогти тупу помсту».