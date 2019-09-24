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24 Вересень 2019, Київ 11:12
Новини | Політика

РНБО вирішила не запроваджувати санкції проти телеканалів NewsOne і «112 Україна»

Будівля «112 Україна» після обстрілу, Київ, 13 липня 2019 року

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Рада національної безпеки та оборони України вирішила не запроваджувати санкції проти телеканалів NewsOne і «112 Україна». Про це йдеться у відповіді РНБО на запит «Українських новин».

У відомстві зазначили, що згідно із законом України «Про санкції» обмежувальні заходи можуть застосовуватися до юридичних осіб-резидентів України, якщо такі особи причетні до здійснення терористичної діяльності.

«Службою безпеки України фактів, підтверджуючих участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано», – заявили в Раді нацбезпеки та оборони.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

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