Нацрада просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію телеканалу NewsOne, повідомила пресслужба суду.

«Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною адміністративною справою», – заявили в суді.

В установі нагадали, що раніше NewsOne просив суд визнати протиправним та скасувати рішення Нацради про призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу на предмет дотримання вимог закону України «Про інформацію». Також суд просили скасувати результати цієї перевірки.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

26 вересня Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Представники телеканалу оскаржили рішення в Окружному адміністративному суді Києва.

Канали «112 Україна», NewsOne та Zik належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір», голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» та кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».