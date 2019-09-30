В ОБСЄ розкритикували рішення Нацради щодо ліцензії каналу «112 Україна»

Представник ОБСЄ з питань свободи слова Арлем Дезір критикує рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення не продовжувати цифрові ліцензії п’яти регіональних компаній, які транслюють телеканал «112 Україна».

«Я сподіваюся, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України знайде рішення для збереження плюралізму в медіасередовищі», – заявив Дезір.

Своє рішення Нацрада ухвалила 26 вересня, пояснивши це тим, що телеканал не усунув порушення з 2014 року.

На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним і зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться.

Раніше в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що «стежать» за ситуацією щодо телеканалу «112 Україна».

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Канал «112 Україна», як і канали «Ньюзван» та Zik, належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».