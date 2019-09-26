В Офісі президента заявили, що стежать за ситуацією з «112 Україна»

У Офіс президента України заявили, що стежать за ситуацією щодо телеканалу «112 Україна».

«Переконані, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії», – мовиться у повідомленні.

У ОП також обіцяють, що склад Нацради невдовзі буде оновлено.

«Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії», – зазначили в Офісі президента.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Відповідне рішення рада ухвалила на засіданні 26 вересня. У продовженні ліцензії телеканалу відмовили, бо він не усунув порушення з 2014 року, заявили у Нацраді.

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На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним та зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться.

«Канал продовжує мовлення і доступний для своїх глядачів на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті», – мовиться у повідомленні.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.