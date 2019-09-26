У «ОПЗЖ» назвали «рейдерським захопленням» позбавлення телеканалу «112 Україна» ліцензії

Партія «Опозиційна платформа ‒ За життя» назвала рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення позбавити телеканал «112 Україна» ліцензії на цифрове мовлення «рейдерським захопленням, яке ініціювала вже нова українська влада».

«У партії нагадали про численні погрози президента Володимира Зеленського, що лунали на адресу телеканалів, власником яких є народний депутат від «Опозиційної платформи ‒ За життя» (Тарас Козак – ред.). А також звернули увагу на публікації в незалежних ЗМІ, де прямо заявляли про те, що безпосереднім куратором рейдерського захоплення телеканалу «112 Україна» є керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан», – ідеться в тексті, поширеному сайтом політичної сили.

Раніше 26 вересня в Офісі президента України заявили, що стежать за ситуацією щодо телеканалу «112 Україна». «Переконані, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави. Водночас усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії», – мовиться у повідомленні.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Відповідне рішення рада ухвалила на засіданні 26 вересня. У продовженні ліцензії телеканалу відмовили, бо він не усунув порушення з 2014 року, заявили у Нацраді.

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На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним та зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться.

«Канал продовжує мовлення і доступний для своїх глядачів на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті», – мовиться у повідомленні.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.