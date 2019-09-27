Голова НСЖУ «стурбований» рішенням Нацради не продовжувати ліцензію каналу «112»

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко висловив стурбованість «жорстким рішенням Нацради» не продовжувати ліцензію телеканалу «112-Україна». За його словами, регулятор «поставив під загрозу сотні робочих місць журналістів та співробітників» каналу.

«Національна спілка журналістів України сприймає нинішнє рішення Нацради як спробу обмежити свободу слова і впровадити цензуру. Адже 112 канал – лідер новинного мовлення», – вважає голова спілки.

Він додав, що чекає «звіту щодо численних претензій до діяльності самої Нацради».

Також, за словами Томіленка, НСЖУ інформуватиме міжнародних партнерів про ситуацію навколо каналу «112-Україна» та свободу слова в України загалом.

Раніше в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що «стежать» за ситуацією щодо телеканалу «112 Україна».

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Відповідне рішення рада ухвалила на засіданні 26 вересня. У продовженні ліцензії телеканалу відмовили, бо він не усунув порушення з 2014 року, заявили у Нацраді.

На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним та зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться.

Читайте також: У «ОПЗЖ» назвали «рейдерським захопленням» позбавлення телеканалу «112 Україна» ліцензії​

«Канал продовжує мовлення і доступний для своїх глядачів на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті», – мовиться у повідомленні.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Канал «112 Україна», як і канали «Ньюзван» та Zik, належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».