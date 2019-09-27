Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Вересень 2019, Київ 10:59
Новини | Суспільство

Голова НСЖУ «стурбований» рішенням Нацради не продовжувати ліцензію каналу «112»

Сергій Томіленко додав, що чекає «звіту щодо численних претензій до діяльності самої Нацради»

Дивитись коментарі

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко висловив стурбованість «жорстким рішенням Нацради» не продовжувати ліцензію телеканалу «112-Україна». За його словами, регулятор «поставив під загрозу сотні робочих місць журналістів та співробітників» каналу.

«Національна спілка журналістів України сприймає нинішнє рішення Нацради як спробу обмежити свободу слова і впровадити цензуру. Адже 112 канал – лідер новинного мовлення», – вважає голова спілки.

Він додав, що чекає «звіту щодо численних претензій до діяльності самої Нацради».

Також, за словами Томіленка, НСЖУ інформуватиме міжнародних партнерів про ситуацію навколо каналу «112-Україна» та свободу слова в України загалом.

Раніше в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що «стежать» за ситуацією щодо телеканалу «112 Україна».

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна». Відповідне рішення рада ухвалила на засіданні 26 вересня. У продовженні ліцензії телеканалу відмовили, бо він не усунув порушення з 2014 року, заявили у Нацраді.

На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним та зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться.

Читайте також: У «ОПЗЖ» назвали «рейдерським захопленням» позбавлення телеканалу «112 Україна» ліцензії​

«Канал продовжує мовлення і доступний для своїх глядачів на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті», – мовиться у повідомленні.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Канал «112 Україна», як і канали «Ньюзван» та Zik, належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG