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01 Жовтень 2019, Київ 14:14
Новини | Політика

Суд просять зупинити дію рішення Нацради щодо ліцензії «112 Україна»

До суду надійшов позов від п’яти телерадіоорганізацій, що мовлять із логотипом «112 Україна»

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До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від п’яти телерадіоорганізацій, що мовлять із логотипом «112 Україна», в якому вони оскаржують рішення Національної ради з питань телебачення й радіомовлення про відмову їм у продовженні строку дії ліцензії на мовлення. Про це повідомляє пресслужба суду.

«У позовних вимогах, зокрема, зазначено – визнати протиправними та скасувати рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від 26 вересня щодо відмови у продовженні строку дії ліцензії на мовлення», – йдеться в повідомленні.

На даний час суд вирішує питання про відкриття провадження і щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

/**/ /**/ /**/ «Я сподіваюся, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України знайде рішення для збереження плюралізму в медіасередовищі», – заявив Арлем Дезір
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Своє рішення Нацрада ухвалила 26 вересня, пояснивши це тим, що телеканал не усунув порушення з 2014 року.

На телеканалі вважають рішення Нацради незаконним і зазначають, що про закриття телеканалу не йдеться.

Раніше в Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що «стежать» за ситуацією щодо телеканалу «112 Україна».

4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Канал «112 Україна», як і канали «Ньюзван» та Zik, належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – лідера проросійської організації «Український вибір» і голови політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума президента Росії Володимира Путіна. Група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією».

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