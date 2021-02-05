Секретар РНБО обіцяє санкції проти низки депутатів Верховної Ради

Україна запроваджуватиме санкції проти низки депутатів Верховної Ради, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером».

«Я впевнений, що найближчим часом санкції продовжуватимуть вводитися проти певних категорій осіб, як фізичних, так і юридичних. Більш того, я можу з упевненістю сказати, що там буде низка депутатів, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас вже більше ніж достатньо аргументів щоб їх ввести», – сказав Данілов.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позов із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.