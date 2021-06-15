Фракція «Європейська солідарність» оголосила бойкот телеканалові «1+1» через «медіакілерство»

Фракція «Європейська солідарність» у Верховній Раді України повідомила, що оголосила бойкот телеканалові «1+1», звинувативши його в «маніпуляціях, сексизмі, поширенні проросійських меседжів та медіакілерство».

Причиною стала передача «Право на владу» на цьому телеканалі ввечері 10 червня. В ній, за словами самого телеканалу, йшлося про «блокування звільнення полонених та обмін під телекамери заради власного піару (народного депутата Віктора Медведчука – ред.) та піару тодішнього президента Петра Порошенка», ґрунтуючись на так званих «записах Бігуса».

На цих записах офіційно не підтвердженого походження, які оприлюднила команда Bihus.info, голос, схожий на голос Віктора Медведчука, обговорює з різними співрозмовниками різні питання – серед них було й звільнення полонених, на переговори про яке Медведчук як кум президента Росії Володимира Путіна тоді був офіційно уповноважений. Слова Медведчука в тих розмовах значною мірою не мають підтверджень, а в деяких випадках і суперечать реальності.

Як заявив канал «1+1», серед тих, хто слухав ці записи, були ті, кого «шокував цинізм і Медведчука, і того, хто його таємно уповноважив вести такі переговори».

Серед тих, хто взяв участь у передачі, була й співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Ганебне дійство, що відбулося минулого четверга на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського «1+1» «Право на владу» – це була замовна інформаційна атака на команду п’ятого президента України Петра Порошенка (нині народного депутата і лідера «Європейської солідарності – ред.). Вона мала відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду», – заявила, зокрема, представниця фракції народна депутатка Марія Іонова.

«Аргументи і факти такі: якраз команда Порошенка звільнила 3240 заручників, якраз команда Порошенка звільнила 70% території окупованого Донбасу. І це інформаційне кілерство якраз відбувається проти команди Порошенка», – додала вона.

Іонова також заявила, що Ірина Геращенко зазнала атаки не тільки як професіонал, а й як жінка і мати. «І це реальне становище в Україні, в якому перебувають жінки-політикині. Такі сексистські висловлювання притаманні команді Зеленського», – сказала депутатка.

Сама Ірина Геращенко називала цю передачу «шабашем у студії «Плюсів» і «спробою дискредитації держави» і повідомляла, що готує позов до телеканалу «про захист честі і гідності, про дискредитацію моєї професійної діяльності і інформаційне кілерство».

Раніше звинувачення, які висуває команда «Бігус.інфо» на підставі згаданих «записів Медведчука», зокрема щодо «піару Порошенка на заручниках», відкидав і сам Петро Порошенко. За його словами, матеріали «Бігус.інфо» за «записами Медведчука» є «псевдорозслідуваннями» і «зомбуванням людей, замовленим владою», а «використовувати тему заручників і полонених для політичних атак проти опонентів – це перетин «червоних ліній» і, як він висловився, «скотство».

Щодо участі Медведчука в переговорах про звільнення утримуваних осіб Порошенко нагадав: «Питання, що цим має займатися Медведчук, – це ж стенограма «нормандського формату». Це було запропоновано учасниками «нормандського формату». Ці пропозиції прозвучали, в тому числі, і від Путіна. І я на це погодився. Тому що я готовий, я хочу повторити, хоч з «чортом лисим» говорити для того. щоб повернути людей додому».