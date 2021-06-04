«Плівки Медведчука»: які наслідки для Порошенка?

Журналісти оприлюднили серію приватних розмов начебто Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» впродовж 2014-2017 років. Учасник розмов, голос якого схожий на голос кума президента Путіна, народного депутата Віктора Медведчука, обговорює контроль над нафтопроводом та закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Ця особа неодноразово у різних розмовах повторювала, що узгоджує всі дії із «головним». Із розмови випливає, що може йтися про тодішнього президента Петра Порошенка.

Про можливі наслідки «плівок Медведчука» для Петра Порошенка говоримо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;

Денис Бігус, журналіст;

Сергій Гайдай, політтехнолог;

Євген Магда, політолог;

Євгенія Кравчук, народний депутат України («Слуга народу»).