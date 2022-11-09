Узбекистан просив Євросоюз скасувати санкції проти російського олігарха Усманова

Влада Узбекистану просила Євросоюз зняти санкції з російського олігарха Алішера Усманова, мотивуючи це тим, що обмеження заважають бізнесмену інвестувати в економіку країни, написала Financial Times.

З посиланням на джерела газета повідомила, що узбецькі урядовці лобіювали скасування санкцій на нещодавніх зустрічах із представниками Євросоюзу.

За інформацією FT, Ташкент також просив зняти санкції з сестри Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, яка, як вважають у ЄС, володіє деякими активами бізнесмена, зокрема його яхтою Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів.

Російський мільярдер родом із Узбекистану і підтримує із цією країною тісні звʼязки. Наразі Ташкент готовий надати Усманову юридичну допомогу в оскарженні санкцій, якщо ЄС відмовиться від прохання скасувати обмеження, наголошується в публікації видання «Коммерсант».

На запит Financial Times в узбекистанському МЗС відповіли, що «не можуть коментувати дії уряду Узбекистану, але санкції справді заважають інвестиційним та благодійним проєктам». Представники бізнесмена відмовилися відповісти на запит газети.

Алішер Усманов вважається одним із найбагатших російських бізнесменів. Forbes оцінював його статки в 11,5 мільярда доларів. Наприкінці лютого після початку масштабної російської агресії в Україні Усманов потрапив до списків санкцій Євросоюзу. Пізніше до санкцій приєдналися Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія, Канада та Японія. Ці країни вказали на близькість олігарха до Кремля та звинуватили його в підтримці режиму.

У травні Алішер Усманов оскаржив санкції у Європейському суді загальної юрисдикції у Люксембурзі. Скасувати обмеження щодо нього просила також влада Угорщини. Будапешт наполягав на виключенні із списку санкцій також Петра Авена та Віктора Рашнікова.